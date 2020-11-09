Бурятия, Забайкалье и Иркутская область соревновались в Байкаловедении

Подведены итоги межрегиональной олимпиады по экологии Байкала
В Бурятии прошла XV межрегиональная олимпиада по Байкаловедению. Всего в ежегодном интеллектуальном соревновании по экологическому состоянию озера Байкал и сохранению природного наследия приняло участие более 1400 ребят из трёх регионов: Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Такое количество участников было впервые зарегистрировано за всё время проведения олимпиады. Это объясняется тем, что задания в этом году участники выполняли дистанционно, в онлайн-формате, что позволило увеличить и географию мероприятия, и количество участников.
Олимпиада проводилась по трём возрастным категориям: 11-12 лет; 13-15 лет; 16-18 лет. Как сообщает пресс-служба организатора конкурса РЭБЦ РБ, призёрами в номинациях стали:
Номинация «11-12 лет»
Гран-при– Екатерина Ш., 12 лет, МБУ ДО «ЦДОД Подлеморье», Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин
I место – Умар А., 11 лет, МБОУ «СОШ№12», Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск
II место – Виктория Ш., 11 лет, МБУ ДО «ЦДОД Подлеморье», Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин
III место – Татьяна О., 11 лет, МОУ «Хазанская СОШ», Иркутская область, Зиминский район, п. Центральный Хазан
Грамота – Алена М., 12 лет, МОУ «Первомайская СОШ № 3», Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайский
Грамота – Ирина Д., 12 лет, МБОУ «Харганатская СОШ», Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Харгана
Грамота – Иван К., 12 лет, МБОУ СОШ № 29, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский
Номинация «13-15 лет»
Гран-при – Юлиана Р., 14л., МБОУ «СОШ№11», Республика Бурятия, г. Северобайкальск
I место – Наталья К., 15 лет, МБУ ДО «ЦДОД Подлеморье», Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин
II место – Карина Ч., 14 лет, МБОУ Ключевская СОШ, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Татарский Ключ
III место – Татьяна Ф., 14 лет, МКОУ «Куватская СОШ», Иркутская область, Братский район, д. Куватка
Грамота – Софья К., 14 лет, МБОУ Ключевская СОШ, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Татарский Ключ
Грамота – Яна Г., 15 лет, МБОУ «ООШ № 12», Забайкальский край, Хилокский район, с. Хилок
Грамота – Анна З., 14 лет, МАОУ «Гимназия № 14», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Номинация «16-18 лет»
Гран-при – Валерия Р., 16 лет МБОУ «Ключевская СОШ» Республика Бурятия Заиграевский район с. Татарский ключ
I место – Вячеслав О., 17 лет, МБОУ Онохойская СОШ №1 Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой
II место – Максим М., 17 лет, МОУ «Горячинская СОШ», Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск
III место – Ольга Х., 17 лет МБОУ «Ключевская СОШ» Республика Бурятия Заиграевский район с. Татарский ключ
Грамота – Чимита Б., МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д.Ц.», Забайкальский край, Агинский район, с. Кункур
Грамота – Надежда С., 16 лет, МБОУ «Ключевская СОШ», Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ
Бурятия, Забайкалье и Иркутская область соревновались в Байкаловедении
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