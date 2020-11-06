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Число случаев коронавируса в Бурятии почти достигло 13 тысяч

Число случаев коронавируса в Бурятии почти достигло 13 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость коронавирусом по-прежнему на высоком уровне

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 6 ноября общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 12 975. 63% (8180) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки зарегистрировано ещё 232 заболевших. Из них 174 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость ковидом резко пошла в гору чуть более двух недель назад. 22 октября впервые была превышена отметка в 200 заражённых за сутки, с тех пор таков суточный прирост каждый день. Вчера, к примеру, прирост был 234 заболевших. Рекорд же – 237 заразившихся за сутки, по столько было 1 и 3 ноября.

За всё время выздоровели от COVID-19 8501 человек, или 65%. В том числе накануне вылечились 135 пациентов.

За сутки умерли ещё девять человек. Всего же с начала пандемии скончались 223 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 2209 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1676. Среди госпитализированных 35 детей.

В отделениях реанимации находится 105 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – 60 человек.

Занятость коечного фонда по всей республике составляет 85,1%.

Также амбулаторное лечение проходят 2045 пациента с COVID-19.

Под наблюдение взято 9949 человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 5420 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Улан-Удэ призывают воздержаться от поездок в районы республики.

Пять переболевших коронавирусом жителей Бурятии рассказали свои истории. «После перенесённого не могу долго говорить», - в том числе поделился известный бурятский артист.

Бурятия закупает большую партию экспресс-тестов для тестирования на COVID-19. Результат будет готов уже через несколько минут, что должно снизить очереди на диагностику.



коронавирус профилактика
 
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