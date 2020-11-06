Сочинение школьника из Бурятии вошло в сто лучших в России

Ученик из Северобайкальска победил во всероссийском конкурсе сочинений
Данил Оводнев, учащийся 4 класса СОШ №3 города Северобайкальск, стал победителем всероссийского конкурса сочинений 2020 года. Его сочинение «Кто же был первый?» вошло в сто лучших сочинений России.
Конкурс сочинений проходил в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Региональное жюри оценило 110 конкурсных работ учащихся образовательных организаций и обучающихся учреждений среднего профессионального образования из различных районов Бурятии. По результатам работы республиканского жюри места распределились следующим образом.
Возрастная группа 4-5 классов
I место - Оводнев Данил, МАОУ СОШ №3 г. Северобайкальск, «Кто же был первый?»;
II место - Помазкина София, МАОУ «Каменская СОШ №2», «Дневник придорожного одуванчика»;
III место - Семёнова Марина, МБОУ «Старо-Онохойская ООШ», сказка «Добро быть в радости и жить в сладости».
Возрастная группа 6-7 классов
I место - Шадапов Даши, МАОУ «Гимназия №33 г. Улан-Удэ, «Бабушкины сказки»;
II место - Темникова Анна, МАОУ «Гимназия №5 им. Л.В.Усыниной»г. Северобайкальск, «По следам экспедиции»;
III место - Пильчинов Давид, МАОУ «Гимназия № 14» г. Улан-Удэ, «Семейные истории для будущих поколений».
Возрастная группа 8-9 классов
I место - Содбоев Валерий, МАОУ «Лингвистическая гимназия №3 г.Улан-Удэ, «Необычайное приключение, бывшее с Валерой С. летом в деревне»;
II место - Воробьева Любовь, МБОУ «Верхнежиримская СОШ», «Эта любовь до конца моих дней останется тайной опорой моей…»;
III место - Ермаков Егор, МАОУ «СОШ №37» г.Улан-Удэ, «Встреча с континентом».
Возрастная группа 10-11 классов
I место - Барьбеева Номина, МБОУ «СОШ № 11»г. Северобайкальск, «Держа надежду за руку…»;
II место – Зимерева Ксения, МАОУ «Селенгинская СОШ №1», «Жить – значит мыслить»;
«III место – Михин Лев, МБОУ «Маловская СОШ», «Снова к прошлому взглядом приблизимся».
Возрастная группа обучающиеся образовательных организаций системы СПО
I место - Бадмаев Аюр, ГБПОУ «БРИЭТ», «Моя прабабушка»;
II место - Неволина Ольга, технологический колледж ВСГУТУ, «История неизвестных»;
III место - Тютрин Александр, ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум», «Неизвестные герои войны».
На федеральный этап конкурса были отправлены работы победителей: Оводнева Данилы, Шадаповой Даши, Содбоева Валерия, Барьбеевой Номины и Бадмаева Аюра.
По итогам работы федерального жюри победителями всероссийского конкурса сочинений 2020 года стали 100 обучающихся из 59 регионов России, набравшие более 52 баллов из 60 возможных.
Награждение победителей и призёров регионального этапа конкурса пройдёт в дистанционном формате 27 ноября 2020 года в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки.
Сочинение школьника из Бурятии вошло в сто лучших в России
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