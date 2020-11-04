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В Бурятии коронавирус будут определять за несколько минут

В Бурятии коронавирус будут определять за несколько минут
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятия закупает большую партию экспресс-тестов для тестирования на COVID-19

3 ноября республиканский оперативный штаб направил свыше 42 млн рублей на закупку 50 тысяч экспресс-тестов на антитела и антигены к коронавирусу. С помощью этих тестов узнать, болен ли человек, можно всего за несколько минут. Экспресс-тесты помогут ликвидировать в Бурятии очереди на диагностику коронавируса.

- У обоих видов тестов чувствительность к возбудителю вируса высокая у всех групп населения. В условиях высокой заболеваемости и большого спроса на лабораторные исследования они имеют большое преимущество – результат анализа готов за несколько минут. Данные методы призваны ликвидировать очереди на диагностику COVID-19. На сегодняшний день суточная потребность в лабораторных исследованиях составляет более шести тысяч, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Для использования в массовом тестировании будет закуплено в том числе 20 тысяч тестов для определения антигена COVID-19. На их приобретение выделено более 30 млн рублей из республиканского бюджета.

- Данное исследование выявляет непосредственно белковые антигенные структуры вируса в биологическом материале методами ммунохроматографии. Тест является быстрой альтернативой ПЦР, не требующий лабораторного оборудования и специальных условий проведения. В течение 5-10 минут он покажет с высокой вероятностью, инфицирован ли человек. Этот тест используется для быстрой диагностики пациента при лечении в условиях стационара, - поясняют в правительстве Бурятии.

Также 30 тысяч экспресс-тестов на антитела планируется приобрести для применения в массовом исследовании на COVID-19. На их закупку выделено 12,3 млн рублей.

Экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2 - это разработка компании «Рапид Био», зарегистрированной на территории Бурятии. Проект реализован на средства гранта Сколково и при поддержке регионального фонда развития промышленности республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 4 ноября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 12 509. За сутки заразились ещё 233 человека.


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