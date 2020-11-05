Лучшее семейное исполнение народного фольклора будет поощрено в рамках видеоконкурса «Арадай абарһаа»
В Агинском Бурятском округе объявлен межрегиональный конкурс видеозаписей и аудиозаписей «Арадай абарhаа». Номинации конкурса: «Обрядовая песня», «Не обрядовая песня», «Игровой фольклор», «Yльгэр (домог)» и «Магтаал (бара, соло)».
К участию приглашаются члены одной семьи, без требования к географическому расположению участников. Старшим членам семьи необходимо исполнить улигер или малоизвестную старинную песню хори-бурят. Другим членам семьи – записать их исполнение на видео или аудио, заполнить заявку и направить конкурсную работу на электронную почту организатора.
Семейное фото или фото исполнителя необходимо выложить в социальные сети с хэштэгом #Арадай_абдарhаа. Количество работ – неограниченно. Допускается любительский формат и разрешается съёмка при помощи смартфона.
Приём заявок пройдет с 5 по 25 ноября. Подведение итогов состоится 1 декабря. Главными критериями оценивания станут аутентичность, малоизвестность произведения, манера исполнения, чистота и качество записи конкурсной работы. Приветствуется обращение исполнителя на бурятском языке, а также традиционный костюм. Работы будут размещены на ютуб-канале «Агинский Бурятский округ» с 25 по 30 ноября.
По итогам конкурса будет выбрано 25 малоизвестных песен и улигеров, лучшие прозвучат на закрытии 30-го юбилейного театрального сезона в исполнении вокалистов театра «Амар сайн» и в сопровождении оркестра бурятских народных инструментов. Лауреаты будут награждены дипломами и денежным вознаграждением, сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.
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Хори-бурят приглашают на конкурс песен и улигеров
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