Марафон чтения сказок на бурятском стартовал в Забайкалье

Акция проводится в соцсетях до 20 декабря



В рамках проекта «Через сказки – к языку» в Забайкальском крае проводится онлайн-марафон «#читаемсказкинабурятском». Марафон на лучшее чтение отрывка из произведений посвящён сохранению и продвижению родного языка среди молодых бурятских семей и подрастающего поколения.



Принять участие в проекте могут все желающие без возрастных ограничений. Организаторы марафона уверены, что такие конкурсы способствуют воспитанию патриотических чувств, росту творческих способностей, а также развитию у носителей бурятской культуры подлинного интереса к легендам своего народа и к истории Забайкалья.



Проект проводится в социальных сетях, где участники могут размещать видеозаписи с чтением отрывков из произведений на бурятском языке на своих страницах с хештегом #читаемсказкинабурятском. Конкурсные работы также можно отправлять на электронную почту: info@zabburyat.ru. Лучшие видеозаписи будут размещены на странице конкурса @buryad_nom в Инстаграме и на официальном сайте Забайкальской региональной общественной организации бурят.



Марафон будет проходить до 20 декабря. По итогам, все участники получат электронные сертификаты, а победители будут награждены денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение 0+

