В нём приняли участие мальчики и девочки 2012 года рождения и младше
В Бурятии назвали победителей и призёров первенства республики по шахматам среди девочек и мальчиков до 9 лет. Соревнования прошли онлайн в конце октября.
Победительницей у девочек 2012 года рождения стала Унгаева Софья. Второе место у Аршановой Аяны, получившей поощрительный призы как лучшая сельская шахматистка. Третьей стала Маланова Дари.
У девочек 2013 года рождения первенствовала Гомбоева Мария. На втором месте - Дюжая Виктория. Третья – Будацыренова Арюна.
Данзанов Арсалан выиграл среди мальчиков 2012 года рождения. Второе место занял Минжуров Алдар. Тройку лидеров замкнул Охинов Айдар.
Солдатов Артём был признан лучшим среди мальчиков 2013 года рождения. «Серебро» досталось Цырендондокову Эрдэму. «Бронзу» получил Таряшинов Дима.
Лучшим сельским шахматистом также назвали Эрдынеева Амарсану. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
В Бурятии объявили победителей детского первенства по шахматам
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