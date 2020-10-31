Врач из Улан-Удэ посвятила трогательное стихотворение коллегам

Врач-терапевт городской поликлиники №6 Ирина Велигурская посвятила стихотворение своим коллегам в этот непростой период борьбы с коронавирусом. Произведением врача поделился минздрав Бурятии на своих страницах.
Ирина Велигурская родилась в Улан-Удэ, в семье инженера и библиотекаря-библиографа. В 2011 году после окончания с отличием отделения акушерского дела республиканского базового медицинского колледжа имени Раднаева, продолжила обучение на факультете лечебного дела Бурятского государственного университета.
Первым местом работы молодого врача-терапевта стала городская поликлиника №3, затем перешла в городскую поликлинику №1. С октября 2020 года работает в городской поликлинике №6, где сразу заступила на вахту в ковидное отделение.
Автор поделилась, что эти стихотворные строки возникли в голове моментально, буквально в течение 15 минут на пике усталости после очередного дежурства.
Трудный период, тяжелое бремя
Гордо врачебную честь нам нести,
Всё подарить, без усталости время,
Чтоб пациента с ковидом спасти.
В белом костюме, как в белом халате
Всем заболевшим надежду дарить,
Путая дни, забывая о дате
Сутки закованным пленником быть…
Влажное тело, на улице стужа
Вновь запотевший от влаги экран,
Гордо идешь, понимая, что нужен
Словно в тумане, держа чемодан.
Шаг и рождается страх о простуде
Доктор – не «сверхчеловек», уязвим,
Но с благодарностью молятся люди,
Теми молитвами доктор храним.
Пусть тяжело, пусть еще тяжелее
Руки нет права у нас опускать!
Просто живем, мы себя не жалея
Клятву врача до конца исполнять!!!
Обнимем друг друга коллеги,
Обнимем, без лишних слов
Обнимем, в ускоренном беге
Своих дорогих докторов!
Обнимем, как в годы сраженья
Прижавшись плечом к плечу,
Лишь так избежать пораженья,
Удачи сегодня врачу!
Пусть раны потерь неизбежны
Душа, как потрепанный плащ
Терпенья коллегам, надежды,
Как ценен сегодня врач!
Поднимем над миром, поднимем
Бессмертный наш красный крест,
Обнимем друг друга обнимем
Споем этот гимн до небес.