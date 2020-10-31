Врач из Улан-Удэ посвятила трогательное стихотворение коллегам





Врач-терапевт городской поликлиники №6 Ирина Велигурская посвятила стихотворение своим коллегам в этот непростой период борьбы с коронавирусом. Произведением врача поделился минздрав Бурятии на своих страницах.Ирина Велигурская родилась в Улан-Удэ, в семье инженера и библиотекаря-библиографа. В 2011 году после окончания с отличием отделения акушерского дела республиканского базового медицинского колледжа имени Раднаева, продолжила обучение на факультете лечебного дела Бурятского государственного университета.Первым местом работы молодого врача-терапевта стала городская поликлиника №3, затем перешла в городскую поликлинику №1. С октября 2020 года работает в городской поликлинике №6, где сразу заступила на вахту в ковидное отделение.Автор поделилась, что эти стихотворные строки возникли в голове моментально, буквально в течение 15 минут на пике усталости после очередного дежурства.Трудный период, тяжелое бремяГордо врачебную честь нам нести,Всё подарить, без усталости время,Чтоб пациента с ковидом спасти.В белом костюме, как в белом халатеВсем заболевшим надежду дарить,Путая дни, забывая о датеСутки закованным пленником быть…Влажное тело, на улице стужаВновь запотевший от влаги экран,Гордо идешь, понимая, что нуженСловно в тумане, держа чемодан.Шаг и рождается страх о простудеДоктор – не «сверхчеловек», уязвим,Но с благодарностью молятся люди,Теми молитвами доктор храним.Пусть тяжело, пусть еще тяжелееРуки нет права у нас опускать!Просто живем, мы себя не жалеяКлятву врача до конца исполнять!!!Обнимем друг друга коллеги,Обнимем, без лишних словОбнимем, в ускоренном бегеСвоих дорогих докторов!Обнимем, как в годы сраженьяПрижавшись плечом к плечу,Лишь так избежать пораженья,Удачи сегодня врачу!Пусть раны потерь неизбежныДуша, как потрепанный плащТерпенья коллегам, надежды,Как ценен сегодня врач!Поднимем над миром, поднимемБессмертный наш красный крест,Обнимем друг друга обнимемСпоем этот гимн до небес.