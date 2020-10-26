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В Бурятии поставлено два печальных коронавирусных рекорда

В Бурятии поставлено два печальных коронавирусных рекорда
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки умерло и заразилось столько человек, сколько раньше ещё не было

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 26 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 10467. Из них по Улан-Удэ – 6856 (65% от общего числа инфицированных).

Сегодня поставлены сразу два печальных рекорда. Первый – по суточному приросту больных, за минувшие сутки заразились 217 человек. Прежний рекорд был – 215 заболевших, он зафиксирован в субботу. В целом заболеваемость, взлетевшая на прошлой неделе, только набирает обороты: в прошлый понедельник прирост был +155, затем стал +172, в среду +190, в четверг впервые был преодолен суточный рубеж в 200 заражённых (+207), в пятницу +212, в субботу +215, в воскресенье +213, и вот сегодня – новый рекорд.

Из 217 новых случаев заболевания 193 зарегистрированы в Улан-Удэ.

- 134 человека были обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают своё заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19, - сообщили в республиканском оперштабе.

Скончались семь человек

Второй печальный рекорд, поставленный сегодня, связан с количеством умерших за одни сутки. Умерли сразу семь человек, прежде за сутки умирали максимум пять пациентов. Скончавшимся больным было 57, 63, 69, 69, 72, 72, 92 лет. Общее число летальных исходов в Бурятии достигло 134-х.

Официальных контактных более 4,8 тысяч

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 7326 человек, или 69%. В том числе накануне выздоровели 43 человека.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 1865 больных. Из них 34 ребёнка, состояние детей удовлетворительное.

В реанимации лежат 64 пациента в реанимации, из них 32 на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

На амбулаторном лечении находятся ещё 1142 пациента.

- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2328 коек, занято – 2094, в т.ч. с лабораторно подтверждённым коронавирусом – 1865, свободно 234 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,9%, - уточнили в оперштабе.

Круг контактных лиц составляет 4845 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ситуацию с коечным фондом «тяжёлой»: в Улан-Удэ занято уже 97% коек. Ковидный стационар даже развернули в трёхзвёздочной гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» (бывшая «Гэсэр»).

Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Людмила Цыбикова, у которой был коронавирус.

В пятницу полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Бурятии не затягивать с выявлением ковидных больных.


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