Житель Бурятии убил мужчину и закопал во дворе заброшенного дома

Помогал ему скрыть следы преступления друг
В Бурятии суд вынес приговор жителям Бурятии 23 и 27 лет. Первый молодой человек обвинялся в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), второй – в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ).
Установлено, что несколько лет назад у 23-летнего молодого человека в селе Хоронхой Кяхтинского района произошёл конфликт с местным жителем, после которого между ними сохранялись неприязненные отношения.
8 октября 2019 года ночью после употребления спиртного парень, вспомнив о ссоре, решил выяснить отношения с недоброжелателем. Вместе со своим 27-летним приятелем он пришел домой к мужчине, стал беседовать с ним, а затем напал и принялся наносить удары кулаками по лицу. Мужчина, спасаясь, выскочил на улицу и попытался убежать. Однако тот догнал его, повалил на землю, схватил кирпич и с силой нанес им несколько ударов по голове своей жертве. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
После этого молодой человек вместе с другом, который согласился помочь, перенесли тело мужчины во двор заброшенного дома, где закопали.
Преступление долго оставалось нераскрытым. Изобличить преступников помогла молодая девушка. От местных жителей ей стали известны сведения о причастности парня к убийству, после чего она приехала в районный центр и изложила их руководителю Кяхтинского межрайонного следственного отдела в ходе личного приема.
- Несмотря на то, что в это время по делу в качестве основной отрабатывалась версия о причастности к преступлению другого человека, руководитель не оставил без внимания заявление девушки, дал поручение проверить новые сведения, которые, в итоге, подтвердились и помогли задержать убийцу. Руководителем следственного отдела в торжественной обстановке девушке за оказанное содействие вручена благодарность и подарки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Приговором суда убийце назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима; его приятелю – в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Приговор уже вступил в законную силу.
Житель Бурятии убил мужчину и закопал во дворе заброшенного дома
Общество, Фото:
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