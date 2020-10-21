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В Улан-Удэ возвели железобетонный каркас школы на Автотранспортной

В Улан-Удэ возвели железобетонный каркас школы на Автотранспортной
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Здание школы будет состоять из семи трёхэтажных блоков и одного одноэтажного

Самая большая школа города строится без отставаний от графика. Возведены кирпичные наружные стены и перегородки, армируются колонны и стены, сообщает комитет по строительству администрации Улан-Удэ. Половина строительных работ уже выполнена.

Новая школа строится в рамках нацпроекта «Образование» и сможет решить сразу несколько проблем Левобережья. Детей не нужно будет возить в школы через весь город – новое здание на 1275 мест сможет принять в две смены более двух тысяч учащихся. Кроме того, разгрузится транспортный поток в часы пик. 

– Около 60 процентов всех школ города Улан -Удэ построены в первой половине прошлого века, и инфраструктурно они уже отстают от современного представления о школах. Шестой год школы этого микрорайона, № 8 и 44, учатся в три смены. Сегодня здесь учатся 3742 учащихся, а проектная мощность чуть больше тысячи мест. Мы знаем, каким быстрым темпом идет прирост населения в этих микрорайонах. Поэтому появление новой школы как высокотехнологичного учебного комплекса – это новое качество образования и шаговая доступность для школьников Левобережья, – отметила Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Здание школы будет состоять из семи 3-этажных блоков и одного 1-этажного блока. В них разместятся учебные классы, столовая, актовый зал, медпункт, зал хореографии, книгохранилище и другие вспомогательные помещения. Во дворе школы будет обустроена спортивная площадка.

– Сейчас идут сантехнические работы в подвале блока А, Б. Специалисты проводят тепловые сети – укладку трубопроводов и изоляцию. Установлена трансформаторная подстанция, – отметили в комитете. 

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