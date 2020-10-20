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В Бурятии впервые выявили более 170 больных за сутки

В Бурятии впервые выявили более 170 больных за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения превысило 9,2 тысяч

Коронавирус не сбавляет обороты. По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 20 октября зарегистрировано 9213 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 172 новых больных. Это новый антирекорд, ранее подобного количества больных за сутки не регистрировалось. Накануне было выявлено 155 больных, также антирекорд был установлен 15 октября +141 больной.

Из 172 случаев заболевания 151 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5807 (62% от общего числа инфицированных).

Из 172 новых случаев COVID-19: 102 человека - обследованы по обращению с признаками ОРВИ.

- Заболевшие связывают своё заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков, - сообщили в республиканском оперштабе.

Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 4048 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 138 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

На сегодняшнее утро в инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1566 пациентов, из них 22 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2008 коек, занято – 1713, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 1566, свободно 295 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,3 %.

Амбулаторное лечение проходят 726 пациентов с COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 6815, в том числе 93 человека выписались накануне. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне скончались ещё 4 пациента с коронавирусом. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 106 человек.

В республиканской клинической инфекционной больнице проходят лечение 260 пациентов с COVID-19, из них 10 детей. В отделении реанимации находятся 10 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 5 пациентов, все на неинвазивной ИВЛ.

В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» находятся 208 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 8 пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 6, все на ИВЛ.

В стационаре по ул. Солнечная 4 «а», находятся 118 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 17 пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 9, на ИВЛ – 9 пациентов, из них 3 человека на неинвазивной ИВЛ, старше 65 лет – 4 человека.

В стационаре по ул. Верхняя Берёзовка д.2 «д» находятся 46 пациентов с COVID-19.

В стационаре по ул. Павлова д.12 находятся 13 пациентов с COVID-19.

В стационаре ДРКБ находятся 77 пациентов с COVID-19, из них 12детей. В отделении реанимации находятся 6 пациентов, на ИВЛ – больных нет.

В стационаре БСМП находятся 304 пациента с COVID-19. В отделении реанимации находятся 12 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 8 пациентов, старше 65 лет 8 человек.

В стационаре Центра восточной медицины находятся 200 пациентов с COVID-19.

В стационаре Республиканского кожно-венерологического диспансера находятся 32 пациента с COVID-19.

В обсерваторе находится 31 человек.




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