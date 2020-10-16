Новые знакомые избили и ограбили читинцев

Знакомство произошло в подъезде



В Чите супружеская пара арендовала на несколько дней квартиру. В подъезде они познакомились с двумя молодыми людьми, которым было негде ночевать и пригласили их к себе. После совместного застолья, гости избили мужчину и украли куртку, сотовый телефон, сумку с продуктами.



- Имён новых знакомых потерпевшие не запомнили, а смогли назвать полицейским только приметы их внешности. Ориентировка на подозреваемых была передана наружным нарядам полиции, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Во время патрулирования недалеко от места преступления сотрудники ППС задержали подозреваемых. Ими оказались 19 и 22-летний жители Читинского района. Похищенное имущество у них изъято.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Один из задержанных помещён в изолятор временного содержания.





