В Бурятии хотят возродить вытрезвители



В рамках рабочей встречи минздрава и психиатра-нарколога обсудили средства улучшения наркологической и алкоголической ситуации в регионе.



На встрече обсуждался вопрос о вариантах создания в республике вытрезвителя в целях предотвращения несчастных случаев и снижения смертности от внешних причин.



В рамках проведения МНПК «Перспективы консолидации достижений современной наркологии и рационального опыта традиционной медицины» состоялась рабочая встреча министра здравоохранения республики Дамбинимы Самбуева и главного психиатра-нарколога минздрава России Евгения Брюна.



Были рассмотрены и другие проблемы – нехватка наркологических коек, недостаточная обеспеченность врачами психиатрами-наркологами, сообщает Минздрав республики.



Главным специалистам была дана высокая оценка деятельности ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», уровню подготовленности специалистов, оснащению необходимым медицинским оборудованием.

На конференции был освящён опыт применения фитосредств традиционной медицины в лечении наркологических расстройств, использования современных препаратов в лечении алкогольных отравлений и заболеваний печени, первичная профилактика и реабилитация зависимых граждан, подготовка врачей психиатров-наркологов.



Как В рамках проведения МНПК «Перспективы консолидации достижений современной наркологии и рационального опыта традиционной медицины» состоялась рабочая встреча министра здравоохранения республики Дамбинимы Самбуева и главного психиатра-нарколога минздрава России Евгения Брюна.Были рассмотрены и другие проблемы – нехватка наркологических коек, недостаточная обеспеченность врачами психиатрами-наркологами, сообщает Минздрав республики.Главным специалистам была дана высокая оценка деятельности ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», уровню подготовленности специалистов, оснащению необходимым медицинским оборудованием.На конференции был освящён опыт применения фитосредств традиционной медицины в лечении наркологических расстройств, использования современных препаратов в лечении алкогольных отравлений и заболеваний печени, первичная профилактика и реабилитация зависимых граждан, подготовка врачей психиатров-наркологов.Как сообщал «Байкал-Dailу» , о возрождении вытрезвителей заговорили ещё в 2016 году. Однако тогда, дальше разговоров дело не пошло.



Раньше все вытрезвители России находились в ведении МВД. В 2011 году их закрыли, а забота о тех, кому необходимо просто проспаться, стала головной болью медиков. Все сообщения об отравлениях, обморожениях и прочих «пьяных» проблемах поступают на телефон «03». Нетрезвых граждан полицейские свозят в близлежащие больницы, где люди по-настоящему болеют, а врачи занимаются лечением.

