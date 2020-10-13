В Бурятии 18-летний парень ушёл в магазин и пропал

Общество, Фото: предоставлено Анастасией Карпушкиной

Молодого человека ищут уже неделю



5 октября в селе Старое Татаурово Прибайкальского района пропал 18-летний Евгений Хейно. Молодой человек был у своей бабушки в гостях, и около 5 часов вечера он вышел из дома и направился в магазин. Однако до магазина парень так и не дошёл. Родители на тот момент были на работе.



- Мы сами листовки развесили, местность, почти уже неделю, сами ходим, всё смотрим, по всем «заброшкам», по все кустам, по всем местам, по речке, по соседним сёлам, вплоть до города, - рассказала «Байкал-Daily» Анастасия Карпушкина, подруга пропавшего Евгения.



По словам Анастасии, парень воспитывался в благополучной семье. Бывало, что не ночевал дома, но всегда звонил и предупреждал о своём местонахождении, оставался на связи. После окончания школы Евгений поступил в техникум в соседнее село Татаурово.



- Мы вчера с его мамой сидели разговаривали. Она говорила, что всё нормально было. Она была на работе на сутках, приехала 6 числа. Его не было дома, нигде он не ночевал, и мы забили тревогу, - продолжает Анастасия Карпушкина.



В МВД России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявление о пропаже Евгения поступило в полицию 7 октября.



- Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просим позвонить по номеру 102, - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Приметы: на вид 17-19 лет, рост 182 см., тёмные волосы, карие глаза.



Был одет: чёрная куртка, чёрные штаны, синие кроссовки.



