Молодого человека ищут уже неделю
5 октября в селе Старое Татаурово Прибайкальского района пропал 18-летний Евгений Хейно. Молодой человек был у своей бабушки в гостях, и около 5 часов вечера он вышел из дома и направился в магазин. Однако до магазина парень так и не дошёл. Родители на тот момент были на работе.
- Мы сами листовки развесили, местность, почти уже неделю, сами ходим, всё смотрим, по всем «заброшкам», по все кустам, по всем местам, по речке, по соседним сёлам, вплоть до города, - рассказала «Байкал-Daily» Анастасия Карпушкина, подруга пропавшего Евгения.
По словам Анастасии, парень воспитывался в благополучной семье. Бывало, что не ночевал дома, но всегда звонил и предупреждал о своём местонахождении, оставался на связи. После окончания школы Евгений поступил в техникум в соседнее село Татаурово.
- Мы вчера с его мамой сидели разговаривали. Она говорила, что всё нормально было. Она была на работе на сутках, приехала 6 числа. Его не было дома, нигде он не ночевал, и мы забили тревогу, - продолжает Анастасия Карпушкина.
В МВД России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявление о пропаже Евгения поступило в полицию 7 октября.
- Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просим позвонить по номеру 102, - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Приметы: на вид 17-19 лет, рост 182 см., тёмные волосы, карие глаза.
Был одет: чёрная куртка, чёрные штаны, синие кроссовки.
В Бурятии 18-летний парень ушёл в магазин и пропал
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Столовая будет открыта при храме
С улан-удэнцем всё в порядке
Молодого человека ищут уже неделю
Лама и писатель Алексей Тенчой в интервью «Байкал-Daily» рассказал о победе на конкурсе «Книга года», о том, откуда берёт идеи для романов и как мистические бурятские истории из детства отразились в творчестве
Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов
Количество обслуживаемых в приёмной семье не может превышать двух человек одновременно
В рационе стоит уменьшить количество молочных продуктов, которые содержат большое количество жиров
Улан-удэнец пропал в прошлый четверг
Парней привлекло отсутствие сигнализации
Логотип парка символизирует 5 основных горных вершин
Общее число заболевших приближается к восьми тысячам
Соответствующий указ накануне подписал губернатор региона
Всего у него было изъято 26 гаджетов
В ролике показаны достопримечательности Улан-Удэ, природные красоты Бурятии и Байкал
Работы возобновятся будущей весной