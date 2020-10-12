В ЛИУ-5 прошёл концерт среди осуждённых
В лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии осуждённые подготовили и провели концерт. Эти осуждённые посещают кружок художественной самодеятельности.
В концертную программу вошло исполнение авторских песен осуждённых и декламация стихов русских поэтов-классиков. Пресс-службе ведомства отмечают, что осуждённые показали достаточно высокий уровень исполнительского мастерства и разнообразие номеров.
- На протяжении всего концерта звучали продолжительные овации, несколько произведений были исполнены на бис, - заключили в ведомстве.
В Бурятии осуждённые читали стихи и исполняли песни
Общество, Фото:
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