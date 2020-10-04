В Бурятии проверяют уровень физической подготовленности военнослужащих

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняли различные упражнения



В Бурятии военнослужащие соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа приступили к сдаче физической подготовки в ходе контрольной проверки за летний период обучения.



Военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняли различные упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости. Для определения быстроты военнослужащие сдавали на выбор бег на 60, 100 метров или челночный бег 10х10.



Помимо этого, оценивались физические возможности в силе военнослужащих-связистов в подтягивании на перекладине, выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограммовых гирь.



Для определения выносливости был проведён кросс на 1 и 3 километра в зависимости от возрастной группы, сообщили в пресс-службе ВВО.

