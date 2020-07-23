Мэрия Улан-Удэ подготовила сани летом

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Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ предлагает обсудить концепцию новогоднего городка- 2021 на площади Советов. Голосование доступно с 21 по 29 июля 2020 года на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке «Активный горожанин». Все желающие могут высказать свои замечания и предложения.



Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2019-20 в ледовом городке



Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ предлагает обсудить концепцию новогоднего городка- 2021 на площади Советов. Голосование доступно с 21 по 29 июля 2020 года на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладке «Активный горожанин». Все желающие могут высказать свои замечания и предложения.Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2019-20 в ледовом городке на площади Советов использовали идею Да Винчи . Были установлены ледовые фигуры мышек (символ года по восточному календарю), ледяная чаша, горка, деревянные арки и, конечно же, ёлка.

Администрация Улан-Удэ предлагает ледовый городок-2021 посвятить теме «Верхнеудинская ярмарка».В мэрии объясняют, что концепция новогоднего городка выбрана неслучайно. В предстоящем в 2021 году Улан-Удэ отмечает свой юбилей – 355-летие со дня основания.- Все объекты и элементы городка в декоративно-художественном оформлении объединяет тема народных гуляний и ярмарок. Посетителей городка на входе будут встречать скульптурные композиции уходящего года «Мыши» и приходящего года «Быка». Скульптуры изо льда, встроенные горки и объёмно-световые конструкции с тематикой городка, «торговая улица» с домиками-лавками, где будет продаваться новогодняя продукция, большая катушка возле центральной ёлки - все это горожане смогут увидеть в ледовом городке, - сообщили в администрации.