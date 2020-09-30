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В Бурятии состоится шахматный турнир-мемориал

В Бурятии состоится шахматный турнир-мемориал
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования памяти тренера Виктора Максимова пройдут онлайн

4 октября в Бурятии состоится международный шахматный онлайн-турнир «Мемориал Виктора Степановича Максимова». Соревнования, посвящённые памяти тренера по шахматам, начнутся в 19:00 на lichess.org.

Призовой фонд турнира составит 83000 рублей. Среди победителей и призёров будут распределены 40 призов в 11 категориях. Победителю абсолютного первенства достанется 15000 рублей. Кроме этого, денежные призы получат игроки, занявшие со 2 по 8 место в абсолютном первенстве; первые 5 мест у женщин; первые 3 места у спортсменов с рейтингом ФИДЕ (классика) 2300 и ниже; первые 3 места у спортсменов с рейтингом ФИДЕ (классика) 2000 и ниже; первые 3 места у спортсменов с рейтингом ФИДЕ (классика) 1700 и ниже; первые 3 места у спортсменов с рейтингом ФИДЕ (классика) 1400 и ниже; первые 4 места у детей 2008 г.р. и младше; первые 4 места у детей 2012 г.р. и младше; первое место у ветеранов (1960 г.р. и старше); первые 3 места среди шахматистов Улан-Удэ; первые 3 места среди шахматистов сельских районов Бурятии.

Шахматист может получить не более 1 приза. В случае попадания игрока в несколько призовых категорий, порядок распределения призов устанавливается организатором. Призы выплачиваются в течение трёх суток после античитерской проверки.

Регистрация участников заканчивается за 2 часа до начала турнира. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

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