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По центру Улан-Удэ бегала лисица

По центру Улан-Удэ бегала лисица
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Рыжую хищницу обнаружили в выходные

В выходные в центре столицы Бурятии, возле гостиницы «Баргузин», горожане заметили лисицу. Фотографию с рыжей красавицей выложили в паблике «Весь Улан-Удэ».

Подписчики принялись рассуждать на тему, как лиса могла очутиться в центре города, многие шутили на эту тему: «Она номер в гостинице снять хочет», «Пришла за продуктами в город», «Улан-Удэ настолько очистился, что в город вернулись лисы».

Другие предположили, что лиса больна бешенством, поэтому без опаски вышла к людям: «Бешеная, раз к людям вышла», «A скорее всего бешеная (бешенство) и, надеюсь, умников погладить и приголубить не найдётся», «Бешенство».



Откуда появилась лисица, осталось неясным. Лис уже встречали в Улан-Удэ, но, в основном, в пригороде или в отдалённых микрорайонах. 2 сентября в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии было выявлено два случая бешенства. В конце августа здесь же, в Гурульбе, бешеная лисица напала на домашнюю собаку. В феврале труп бешеной лисы лежал под стелой «Город Улан-Удэ Советский район».

В 2017 году в улан-удэнском посёлке Авиазавод разгуливала лисица. Тогда заведующий живого уголка в Этнографическом музее народов Забайкалья Максим Нагуслаев пояснил, что подобное явление не редкость.

- Это нормально. Лисы могут уходить далеко в город, особенно если там открытые мусорные баки и нет собак. Лисы в основном от собак страдают, - пояснил Максим Нагуслаев.

Бешенство – особо опасное инфекционное заболевание животных и людей, при котором возможен летальный исход. Жителям Бурятии рекомендуют не отпускать на свободный выгул кошек и собак, а также привить их от бешенства.
лисицы дикие животные
 
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