Художницы Бурятии поговорят о своей идентичности и работе

Встреча состоится 25 октября в Улан-Удэ
25 октября в национальной библиотеке Бурятии пройдёт открытый разговор представителей искусства на тему идентичности в творчестве и в жизни. Встреча начнётся в 12 часов.
Идея дискуссии принадлежит документальному фотографу Надежде Титовой. С февраля этого года она путешествовала по разным регионам России, побывала в Карелии, Мурманске, Якутии, Бурятии, Татарстане и Башкирии с целью запечатлеть культуру и обряды разных народов. В частности, её интересовали народы, не сохранившие свою культуру, либо, наоборот, которые сумели пронести её сквозь время. В ходе её документального путешествия родился проект «Шёпот» – свой в разных городах. Так, после поездки в Улан-Удэ родилась идея провести дискуссию с местными художницами на тему идентичности и как они её понимают и видят в своем творчестве.
- «Шёпот» на многих уровнях отражает идею нашей встречи. Шёпотом мы разговариваем, когда уверены, что нас слышат и слушают, когда каждое слово имеет значение, когда ты говоришь с близким другом. Шёпот значит, что мы должны подойти очень близко, вторгнуться в зону комфорта, изменить положение собеседников в разговоре. Шёпот – это разговор о важных, сложных, сакральных вещах с уважением, - объяснила Надежда Титова.
В проекте участвуют:
- Наталия Папаева - перфоманс, видео арт;
- Надежда Супонина – скульптура;
- Карина Пронина - перфоманс, режиссура;
- Мила Бальжиева - иллюстрации и каллиграфия;
- Дарья Тестоедова – искусствоведение;
- Юма Раднэ – живопись;
- Юмжана Сюй - текстиль, живопись;
- Надежда Титова - документальная фотография, видео арт.
«Что такое национальная идентичность и что она дает художнику? Равны ли идентичность и национальность? Что такое сувенирность в искусстве?» – вопросы, которые обсудят участницы встречи и приглашённые.
- Очень важно говорить о национальности и традициях в контексте различных художественных практик. Один из важных кризисов современного мира, особенно это подтвердилось во время пандемии, – это кризис идентичности. И мне кажется, что именно художницы и художники могут формировать идею осознанности в национальной культуре, традициях и языке. Именно искусство в разных его проявлениях формирует наше отношение к национальному культурному коду и не позволяет идентичности стираться. Художники создают дискуссии в том числе через свои работы. Вместе с художницами мы поговорим на тему многокультурности и о самой культуре и о том, как ярко и разнообразно представлена художественная жизнь, - рассказала о проекте Надежда Титова.
По результатам встречи участницы вместе со зрителями в режиме реального времени поработают над созданием видеоманифеста. Этот манифест организаторы опубликуют во всех соцсетях проекта для привлечения более широкой аудитории к дальнейшему обсуждению вопроса идентичности и молодого бурятского искусства. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.
Возрастное ограничение 18+
Художницы Бурятии поговорят о своей идентичности и работе
Общество, Фото:
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