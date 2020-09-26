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В Бурятии порывы ветра на Байкале сегодня до 24 м/с

В Бурятии порывы ветра на Байкале сегодня до 24 м/с
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Возможны небольшие осадки

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу и Прибайкалью до умеренных осадков.

Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 15-20, утром и днём по Байкалу до 24 м/с. Температура ночью +4+9, местами 0-5 мороза, днём +7+12, местами до +17 градусов.

В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 18 м/с. Температура ночью +5+7, днём +10+12 градусов.
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