Возможны небольшие осадки
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября по республике облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу и Прибайкалью до умеренных осадков.
Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 15-20, утром и днём по Байкалу до 24 м/с. Температура ночью +4+9, местами 0-5 мороза, днём +7+12, местами до +17 градусов.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 18 м/с. Температура ночью +5+7, днём +10+12 градусов.
В Бурятии порывы ветра на Байкале сегодня до 24 м/с
Общество, Фото:
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