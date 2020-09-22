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Известный мультфильм переозвучили на бурятский язык

Известный мультфильм переозвучили на бурятский язык
Общество, 
Певица Мэдэгма Доржиева рассказала о песне, которая звучит в ролике

Российский мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» переозвучили на бурятский язык.

В отрывке, представленном в паблике moya_buryatiya, Алёша Попович предлагает попутчикам исполнить песню «Тоонто нютаг» и начинает затем её петь. Герой мультфильма – лошадь Юлий – возмущается, что Алёша поёт несовременную композицию и предлагает в свою очередь «Адушанай дуун» Мэдэгмы Доржиевой. Затем животное зажигательно здесь танцует.


Пользователи остались в восторге от ролика: «Спасибо посмеялась от души, прямо настроение подняли», «Внучата несколько раз посмотрели. Пришлось перевести. Посмеялись от души. Побольше таких озвучек! Родной язык изучат хоть».

Певица Мэдэгма Доржиева сделала репост забавной видеозаписи и рассказала об истории создания песни, о том, как она по-новому исполнила популярное произведение.

- Эту песню сочинили ещё в 70-е годы композитор Чингис Павлов и поэт Мэлс Самбуев. Многие певцы ее с успехом пели, не прошла мимо и я, сделав свою интерпретацию и аранжировку. Каюсь, что идею позаимствовала у Русланы, очень уж она мне понравилась на Евровидении! Но согласитесь, именно в таком стиле песня снова стрельнула! Да так, что многие её еще сильней полюбили. И многие использовали, например, наши КВНщики в Москве. Вот и здесь на видео она зашла очень гармонично, - поведала артистка.

Звезда добавила, что «Адушанай дуун» она запела примерно в 2006-2007 годах, хотя заказала композицию аранжировщику в 2004.

- 3 года мурыжил, хорошо хоть не отдал другим, был уже такой опыт! Ещё в начале 2000-х заказала сделать ёхор в танцевальной клубной манере. И что вы думаете, аранжировщик тянет-тянет, и вдруг я слышу мою идею в исполнении совсем других ребят. Вот, как бывает! Идея много значит, - заключила Мэдэгма Доржиева в соцсети.

Справка:

«Алёша Попович и Тугарин Змей» — полнометражный мультипликационный фильм студии «Мельница» и первый мультфильм из цикла «Три богатыря». По мотивам этого мультфильма в мае 2005 года вышла одноимённая компьютерная игра от фирмы «1C». Премьера состоялась 23 декабря 2004 года.
мультфильмы бурятский язык
 
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