Осуждённые тренировались самостоятельно
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл турнир по воркауту среди осужденных.
Ранее в учреждении проходил мастер-класс по уличной гимнастике, который проводили представители движения воркаут.
Осуждённые, воспользовавшись советами спортсменов, самостоятельно тренировались в выполнении элементов.
- На турнире осуждённые показали все, чему научились - упражнения на турниках и брусьях, а также вариации гимнастических и силовых нагрузок с собственным весом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту
Общество, Фото:
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