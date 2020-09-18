В улан-удэнской колонии прошёл турнир по воркауту

Осуждённые тренировались самостоятельно



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл турнир по воркауту среди осужденных.



Ранее в учреждении проходил мастер-класс по уличной гимнастике, который проводили представители движения воркаут.



Осуждённые, воспользовавшись советами спортсменов, самостоятельно тренировались в выполнении элементов.



- На турнире осуждённые показали все, чему научились - упражнения на турниках и брусьях, а также вариации гимнастических и силовых нагрузок с собственным весом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





