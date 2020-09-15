 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

В Бурятии начнут поощрять самых умных школьников

В Бурятии начнут поощрять самых умных школьников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призёрам всероссийских школьных олимпиад будут платить премии

В Бурятии будут поощрять денежными премиями призёров и победителей всероссийских олимпиад школьников, а также учителей, подготовивших их. Соответствующий законопроект приняли сегодня на сессии Народного Хурала.

- Целью данного законопроекта является поддержание олимпиадного движения в Бурятии. Ни для кого не секрет, что за последние годы уровень образования несколько снижается, и число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, рейтинговых олимпиад первого уровня в значительной степени снижается. Поэтому мы предлагаем внести изменения, дающие право Республике Бурятия поощрять учащихся, показавших высокие достижения на всероссийской олимпиаде школьников и на олимпиадах первого уровня, которые утверждаются министерством просвещения РФ. А также по тому же принципу – как и в спорте – поддерживать тех педагогов, которые подготовили этих обучающихся и подвели их к этим высоким достижениям, - рассказал замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.

Что касается сумм, которыми будут награждаться победители и их педагоги, то планируется, что они будут утверждены отдельным нормативно-правовым актом.

В итоге законопроект приняли в двух чтениях.

В 2019-2020 учебном году в Бурятии было три призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, один победитель и 13 призёров олимпиад первого уровня

Справка:

Всероссийская олимпиада школьников длится весь учебный год и состоит из четырёх очных этапов: школьный, городской, региональный и всероссийский. Заключительный этап каждый год проводится каждый год в разных городах. Победители и призёры Всероса (так сокращённо называют эту олимпиаду) имеют льготы при поступлении в вуз по своему профилю.

Олимпиада первого уровня – это состязание, в котором на протяжении двух лет принимает участие не менее трёх тысяч обучающихся. Они должны быть из двадцати и более регионов России.
школьники олимпиада школьников
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии начнут поощрять самых умных школьников
В Бурятии начнут поощрять самых умных школьников
Общество, 15.09.2020
Призёрам всероссийских школьных олимпиад будут платить премии
В Бурятии собирали кедровые орехи губительным способом
В Бурятии собирали кедровые орехи губительным способом
Общество, 15.09.2020
Сборщик дикоросов с огромной колотушкой повредил деревья
В Бурятии узаконили любителей разбивать кости
В Бурятии узаконили любителей разбивать кости
Общество, 15.09.2020
Разбивание хребтовой кости стало в республике видом спорта
Мастер-класс по живописи провели в улан-удэнской колонии
Мастер-класс по живописи провели в улан-удэнской колонии
Общество, 15.09.2020
В колонии работает кружок «Акварель»
Пожарные проводят уроки в школах Бурятии
Пожарные проводят уроки в школах Бурятии
Общество, 15.09.2020
Обучение детей правилам пожарной безопасности продолжается
Улан-удэнке, нашедшей золото от ТНТ, приснился вещий сон
Улан-удэнке, нашедшей золото от ТНТ, приснился вещий сон
Общество, 15.09.2020
Девушка семьёй более пяти часов искала «Золото Геленджика»
Многодетные семьи Бурятии освободили от транспортного налога
Многодетные семьи Бурятии освободили от транспортного налога
Общество, 15.09.2020
Касается это одного автомобиля на семью
Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября
Отопление и горячую воду в 100-е кварталы Улан-Удэ дадут до 25 сентября
Общество, 15.09.2020
Ремонт тепловых сетей идёт с опозданием от графика на 6 дней
В улан-удэнской колонии выбрали мисс «Золотая осень»
В улан-удэнской колонии выбрали мисс «Золотая осень»
Общество, 15.09.2020
В колонии-поселения прошёл весёлый конкурс среди женщин
В Бурятии сидящая в колонии осуждённая вышла замуж
В Бурятии сидящая в колонии осуждённая вышла замуж
Общество, 15.09.2020
Пара расписалась в городском ЗАГСе
Произведение Лудуба Очирова исполнят в Московском доме композиторов
Произведение Лудуба Очирова исполнят в Московском доме композиторов
Общество, 15.09.2020
Молодой бурятский композитор стал лауреатом международного конкурса
В Улан-Удэ строят 16 спортивных сооружений
В Улан-Удэ строят 16 спортивных сооружений
Общество, 15.09.2020
Мэр поручил взять строительство спортивных объектов под жёсткий контроль
В Бурятии засняли гуляющего вдоль дороги оленя
В Бурятии засняли гуляющего вдоль дороги оленя
Общество, 15.09.2020
Олень ничуть не боялся людей и автомобилей
В Бурятии выберут лучшую экотропу, созданную школьниками
В Бурятии выберут лучшую экотропу, созданную школьниками
Общество, 15.09.2020
В Бурятии стартует заочный конкурс школьных лесничеств на лучшее проектирование и создание экологической тропы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^