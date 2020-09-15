В Бурятии начнут поощрять самых умных школьников

Призёрам всероссийских школьных олимпиад будут платить премии



В Бурятии будут поощрять денежными премиями призёров и победителей всероссийских олимпиад школьников, а также учителей, подготовивших их. Соответствующий законопроект приняли сегодня на сессии Народного Хурала.



- Целью данного законопроекта является поддержание олимпиадного движения в Бурятии. Ни для кого не секрет, что за последние годы уровень образования несколько снижается, и число победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, рейтинговых олимпиад первого уровня в значительной степени снижается. Поэтому мы предлагаем внести изменения, дающие право Республике Бурятия поощрять учащихся, показавших высокие достижения на всероссийской олимпиаде школьников и на олимпиадах первого уровня, которые утверждаются министерством просвещения РФ. А также по тому же принципу – как и в спорте – поддерживать тех педагогов, которые подготовили этих обучающихся и подвели их к этим высоким достижениям, - рассказал замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Что касается сумм, которыми будут награждаться победители и их педагоги, то планируется, что они будут утверждены отдельным нормативно-правовым актом.



В итоге законопроект приняли в двух чтениях.



В 2019-2020 учебном году в Бурятии было три призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, один победитель и 13 призёров олимпиад первого уровня



Справка:



Всероссийская олимпиада школьников длится весь учебный год и состоит из четырёх очных этапов: школьный, городской, региональный и всероссийский. Заключительный этап каждый год проводится каждый год в разных городах. Победители и призёры Всероса (так сокращённо называют эту олимпиаду) имеют льготы при поступлении в вуз по своему профилю.



Олимпиада первого уровня – это состязание, в котором на протяжении двух лет принимает участие не менее трёх тысяч обучающихся. Они должны быть из двадцати и более регионов России.

