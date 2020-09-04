В Иркутске начало работать бесплатное такси для ветеранов

Льготный проезд также действителен на части Иркутского района



С 3 сентября ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей, проживающие в Иркутске и Иркутском районе, смогут воспользоваться бесплатным проездом в такси. Проект социального такси правительство Иркутской области запустило совместно с компанией «Яндекс».



- В рамках соглашения о социально-экономическом развитии и цифровизации региона, которое 4 июня подписали глава региона Игорь Кобзев и генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина, планируется запуск целого ряда социальных проектов. Один из них – проект социального такси. Инициатива приурочена к 75-й годовщине Великой Победы, – рассказал заместитель министра экономического развития Иркутской области Евгений Васиченко.



Заявку на бесплатную поездку можно оставить по телефону центра транспорта Иркутской области (8-3952-42-03-28) с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней (с понедельника по четверг с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов); в пятницу с 9 до 17 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов). В заявке необходимо указать ФИО пассажира, адрес вызова такси и адрес места назначения. Сотрудник учреждения проверит категорию льготника и составит заявку для направления такси по адресу. В случае если поездка планируется вне рабочего времени, необходимо оформить поездку заранее, указав её дату и время.



Льготный проезд действует на территории Иркутска, а также части Иркутского района (мкр Зелёный Берег, мкр Березовый, п. Пивовариха, р.п. Маркова, с. Смоленщина).



Количество бесплатных поездок в месяц зависит от их дальности. Их совокупная стоимость на одного льготника в месяц не должна превышать 1000 рублей. Однако в министерстве экономического развития Иркутской области не исключают, что в будущем совокупная стоимость бесплатных поездок может быть увеличена. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

