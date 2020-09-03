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В Бурятии завершился художественный конкурс «Мир заповедной природы»

В Бурятии завершился художественный конкурс «Мир заповедной природы»
Общество,  Фото:пресс-служба «Заповедного Подлеморья»
Выбранные организаторами работы будут участвовать во втором туре в Москве

В Бурятии подвели итоги конкурса детского художественного творчества «Мир заповедной природы». Он проходил в течение несколько месяцев: объявлен конкурс был ещё 26 февраля, но был продлён в связи со сложившейся обстановкой с коронавирусом.

В этом году его темой стала «Природа родного края». На конкурс поступило 36 работ участников от 4 до 17 лет из Бурятии. При их оценке учитывалось соответствие тематике, самостоятельность и качество исполнения.

Восемь участников стали победителями в этом конкурсе.

Возрастная категория от 4 до 7 лет

1 место - Швецова Василиса, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Соболь на ветке»;
2 место - Красюкова Маргарита, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Нерпа»;
2 место - Паршин Константин, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Соболь»;
3 место - Максимов Максим, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Прогулка медведицы»;
3 место - Кучумова Полина, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Совунья».

Возрастная категория от 11 до 13 лет

1 место - Лукьянова Илона, 13 лет, п. Усть-Баргузин, Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М., работа «Хозяин тайги»;
2 место - Алимурадов Максим, 13 лет, г. Северобайкальск, Гимназия №5 им. Л.В. Усыниной, работа «Зимняя вишня»;
3 место - Низовцева Вероника, 13 лет, п. Усть-Баргузин, Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М., работа «Берег Байкала».

Все победители и призёры будут награждены дипломами и памятными подарками от ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Выбранные работы будут участвовать во втором туре, который пройдёт в центре охраны дикой природы в Москве. Лучшие работы пополнят интернет-галерею на сайте центра. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
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