В Бурятии завершился художественный конкурс «Мир заповедной природы»

Выбранные организаторами работы будут участвовать во втором туре в Москве



В Бурятии подвели итоги конкурса детского художественного творчества «Мир заповедной природы». Он проходил в течение несколько месяцев: объявлен конкурс был ещё 26 февраля, но был продлён в связи со сложившейся обстановкой с коронавирусом.



В этом году его темой стала «Природа родного края». На конкурс поступило 36 работ участников от 4 до 17 лет из Бурятии. При их оценке учитывалось соответствие тематике, самостоятельность и качество исполнения.



Восемь участников стали победителями в этом конкурсе.



Возрастная категория от 4 до 7 лет



1 место - Швецова Василиса, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Соболь на ветке»;

2 место - Красюкова Маргарита, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Нерпа»;

2 место - Паршин Константин, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Соболь»;

3 место - Максимов Максим, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Прогулка медведицы»;

3 место - Кучумова Полина, 6 лет, г. Северобайкальск, детский сад «Теремок», работа «Совунья».



Возрастная категория от 11 до 13 лет



1 место - Лукьянова Илона, 13 лет, п. Усть-Баргузин, Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М., работа «Хозяин тайги»;

2 место - Алимурадов Максим, 13 лет, г. Северобайкальск, Гимназия №5 им. Л.В. Усыниной, работа «Зимняя вишня»;

3 место - Низовцева Вероника, 13 лет, п. Усть-Баргузин, Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М., работа «Берег Байкала».



Все победители и призёры будут награждены дипломами и памятными подарками от ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Выбранные работы будут участвовать во втором туре, который пройдёт в центре охраны дикой природы в Москве. Лучшие работы пополнят интернет-галерею на сайте центра. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

