Бывший Бурятский митрополит Савватий: «Я никогда не вмешивался в политику»

Владыка Савватий рассказал об отношениях со светской властью, бурятском языке и помощи прихожанам
Сегодня, 2 сентября, Владыка Савватий провёл прощальную пресс-конференцию. Завтра утром он улетает в родную Чувашскую республику, где возглавит местную митрополию. В Бурятии он прослужил 10 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 августа Владыка Савватий в последний раз провёл в Свято-Одигитриевском соборе службу – она прошла в очень трогательной атмосфере, а сам Савватий признавался, что надеялся служить в Бурятии «до самой смерти».
Как выяснилось, у него было много планов с диаконом Давидом (Баиром) Лупсановым, говорящем на бурятском языке. На вопрос о том, почему Савватий собирался переводить богослужебные книги на бурятский язык, он ответил: «Логика, обычная логика. Мы живём где? В Бурятии».
- Службы переведены на многие национальные языки – на мордовский, татарский, чувашский. Поэтому логика подсказывает, что служба должна звучать на бурятском языке. Бурятский язык должен развиваться, я постоянно отстаиваю свою позицию, причём не для того, чтобы заработать политические дивиденды, это мне не нужно, это просто моё личное убеждение, поскольку я сам человек не русской национальности, - сказал он.
Савватий считает, что бурятский язык в республике должен всегда звучать – остановки должны объявляться на двух языках, объявления в аэропорту или на вокзале должны делаться на трёх языках – бурятском, русском и английском. Все названия населённых пунктов на дорожных знаках, также, по его мнению, должны писаться на русском и бурятском.
Также Владыка Савватий прокомментировал взаимодействие епархии со светской властью за 10 лет его служения.
- Там, где поначалу не совсем с пониманием относились, понимание было достигнуто. В конце концов, ещё при предыдущем главе республики, мы пришли к тому, что там, где государство не может оказать помощь незащищённому население, за дело берёмся мы – православная церковь. Затем мы стали выигрывать гранты, не только республиканские, но и президентские. Взаимодействие было выстроено только в этом направлении. Принцип невмешательства церкви в государственные и республиканские дела и наоборот – республиканских властей в дела церкви – соблюдался нами строго на строго. Никогда не вмешивался в политику, это остаётся моим строгим принципом, потому что этого делать нельзя. Власти к этому относятся с большим пониманием. Остальные рассуждения в соцсетях – не более чем пустая болтовня, - сказал он.
Кроме того, Владыка Савватий коротко рассказал об успехах, достигнутых фондами. Так, епархия заботилась как о женщинах, отказавшихся от аборта, так и о тех, кто оказался в трудной ситуации.
В селе Новая Брянь был организован приют-общежитие с «очень хорошими условиями пребывания» для молодых матерей, в селе Сотниково был организован приют для женщин, которые испытывали трудности.
- В конце концов, нами спасено более тысячи детей, они родились благодаря тому, что мамы отказались делать аборт. Многих из них мы сопровождали и сопровождаем до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Об этом мало кто говорит, стараемся не афишировать, но эта работа делается, - сказал он.
Новый митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф приезжает в Бурятию 9 сентября, на следующий день состоится передача епархиальных дел и документов. Ранее Иосиф был главой Симбирской митрополии, которая работает в пределах Ульяновской области.
Бывший Бурятский митрополит Савватий: «Я никогда не вмешивался в политику»
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