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В Бурятии «Форд» сбил шестилетнего велосипедиста

В Бурятии «Форд» сбил шестилетнего велосипедиста
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на «зебре»

Вчера днём в городе Гусиноозёрск был сбит шестилетний мальчик на велосипеде.

- 33-летняя водитель автомобиля «Форд Фокус», следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на велосипедиста 2014 года рождения. Ребёнок переезжал дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Известно, что ребёнок был с друзьями, он уехал из дома без разрешения родителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Тарбагатайском районе под колёса грузовика попала 10-летняя девочка на велосипеде. Момент аварии сняла видеокамера.
ДТП велосипеды
 
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