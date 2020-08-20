Наезд произошёл на «зебре»
Вчера днём в городе Гусиноозёрск был сбит шестилетний мальчик на велосипеде.
- 33-летняя водитель автомобиля «Форд Фокус», следуя по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на велосипедиста 2014 года рождения. Ребёнок переезжал дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
Известно, что ребёнок был с друзьями, он уехал из дома без разрешения родителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Тарбагатайском районе под колёса грузовика попала 10-летняя девочка на велосипеде. Момент аварии сняла видеокамера.
В Бурятии «Форд» сбил шестилетнего велосипедиста
Происшествия, Фото:
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