К 70-летию Ангарска хотят создать музей города и новый парк

Также среди предложений – создание «Энциклопедии Ангарска от А до Я»



25 августа в Ангарске состоялся первый оргкомитет по подготовке к празднованию 70-летия города. На совещании было предложено создать музей города.



- Надо успевать сохранить память, пока у нас Ангарск моложе некоторых людей, которые в нем живут. У нас есть, чем наполнить экспозицию. В течение 25 лет Музей Победы активно занимается историей города. АЭХК готов подарить городу картинную галерею, а у нас, по сути, нет помещений, которые бы подходили под эти цели. Думаю, к 70-летию Ангарска можно дать старт проекту, который поможет городу создать индивидуальность, – заявил городской мэр Сергей Петров.



КУМИ было поручено определить локацию для этого объекта. Помимо этого, будет объявлен конкурс на эскизное проектирование.



Кроме того, мэр выступил с инициативой перевести в парковую зону огромный лесной массив в 36 микрорайоне. Он расположен напротив 29 микрорайона и граничит с Ленинградским, Ангарским проспектами и улицей Алёшина). По генплану этот участок предназначен под жилую многоэтажную застройку. Но теперь в будущем лесопарке имени 70-летия предложено ничего не строить. Будут сделаны дорожки по натоптанным тропинкам, свет и скамейки. Рекреационную зону планируют гармонично увязать с выходом на набережную через Ангарский проспект.



Также был представлен проект плана праздничных мероприятий, который был сформирован с учётом мнения горожан. В день города предложено провести в парковых зонах тематический фестиваль на открытых площадках «Город нашего времени». В планах также карнавальное шествие от Ангарских ворот до стадиона «Ангара», где по задумке организаторов должно пройти театральное действие (при условии, если там будет завершён ремонт западной трибуны). Вечерняя программа с участием приглашённых артистов и фейерверк состоятся на набережной.



Члены оргкомитета обменялись мнениями, идеями, внесли предложения, которые будут рассмотрены и детально проработаны. Некоторые из них – издание «Энциклопедии Ангарска от А до Я», приглашение спортивных звёздных команд для матчей с ангарскими ветеранами спорта, установка в рамках существующих общественных пространств табличек с QR-кодами, позволяющими узнать историческую информацию о городе, конкурс арт-объектов и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

