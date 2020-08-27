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Звёздный таролог дала прогноз о пропавшем в Бурятии самолёте

Звёздный таролог дала прогноз о пропавшем в Бурятии самолёте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Марианна Абравитова увидела, что самолёт найдут случайно

Клинический психолог, звёздный таролог, эксперт федеральных СМИ Марианна Абравитова дала свой прогноз по поводу пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт пропал 19 июля, не выйдя на связь в назначенное время. На борту находилось шесть человек. Безуспешные поиски продолжаются уже второй месяц.

Прогноз таролога не очень радужный. По её мнению, специализированные поиски так и не принесут результатов. Обломки самолёта, по словам Марианны Абравитовой, найдут случайно, спустя длительное время.

Таролог пояснила, что не является поисковиком, признав, что есть люди, разбирающиеся в этой теме лучше неё, поэтому она не решилась обозначить квадрат падения самолёта. Но она предположила примерное местонахождение Ан-2.

- Я не вижу воду, то есть он не в воде. Я не вижу горы, то есть он не в каких-то ущельях. Скорее всего, это лес, наверное, - прокомментировала для «Байкал-Daily» Марианна Абравитова.

Также она назвала возможную причину крушения. «Что-то на борту случилось с технической стороны», - обрисовала то, что увидела, таролог.

- Я не увидела человеческого фактора, что, например, они отвлеклись или неправильно себя повели. Здесь показана техническая тема, - сказала таролог.

Ранее экипаж пропавшего Ан-2 авиакомпании «Феникс» называли опытнейшим. Также отмечалось, что самолёт был в исправном техническом состоянии.

Родственница одного из пропавших пилотов Марина Казакова рассказывала, что они обращались в шаманам и гадалкам. Они давали разные прогнозы, но в итоге все оказались безрезультатными.

К предсказанию шамана прислушались спасательные отряды. Они выезжали на Могойские озёра для обследования двух самых крупных озёр этой местности – Гузей и Каторжан. Но предсказание шамана не подтвердилось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения самолёта через три после пропажи борта. 

Марианна Абравитова уже неоднократно посещала республику. В первый её приезд в 2018 году она была поражена бурятским гостеприимством и радушием. Её встретили на белом лимузине, вручили хадак и букет цветов. Организацией приезда занимался бурятский певец Чингис Ли.
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