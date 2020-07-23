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Пилотов пропавшего в Бурятии самолёта назвали «опытнейшими»

Пилотов пропавшего в Бурятии самолёта назвали «опытнейшими»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пропавший самолёт, на борту которого шесть людей, был в отличном состоянии

В Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2, на борту которого находятся шесть людей. Накануне, 22 июля, самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8 совершили по два вылета. Они обследуют труднодоступную местность. Ежедневно обследуется территория площадью около 2000 квадратных километров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из посёлка Кырен Тункинского района Бурятии вечером 19 июля. Он отправился на облёт Тункинского и Окинского районов Бурятии, где планируется химобработка лесов от шелкопряда. На борту было шесть человек – два члена и экипажа и четыре других пилота, которым показывали местность. Связь с самолётом была прервана. Сейчас его поиски ведутся в Тункинском и Окинском районах Бурятии, также обследовали территорию Черемховского района Иркутской области.

Как сообщили ТАСС в авиакомпании «Феникс», полёт Ан-2 был согласован. «Полёт был согласован с управлением воздушного движения», - отметил собеседник агентства, уточнив, что в заявке указывается время вылета, и самолет вылетел раньше указанного в ней часа. Он пояснил, что это допускается правилами полетов - время вылета может быть изменено после поданного по телефону командиром воздушного судна уведомления.

Также в авиакомпании уточнили, что самолёт 1984 года выпуска находился в «идеальном состоянии», а экипаж имеет большой опыт полётов. «Эти ребята работают очень много лет, у одного из них восемь тысяч часов полетов. Опытнейший экипаж. Они и в Бурятии, и в Иркутске летали. Поэтому мы понять не можем, что произошло», - цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

Накануне следователи возбудили уголовное дело после пропажи самолёта по факту нарушения правил безопасности полётов. 
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