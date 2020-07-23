Пропавший самолёт, на борту которого шесть людей, был в отличном состоянии
В Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2, на борту которого находятся шесть людей. Накануне, 22 июля, самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8 совершили по два вылета. Они обследуют труднодоступную местность. Ежедневно обследуется территория площадью около 2000 квадратных километров, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из посёлка Кырен Тункинского района Бурятии вечером 19 июля. Он отправился на облёт Тункинского и Окинского районов Бурятии, где планируется химобработка лесов от шелкопряда. На борту было шесть человек – два члена и экипажа и четыре других пилота, которым показывали местность. Связь с самолётом была прервана. Сейчас его поиски ведутся в Тункинском и Окинском районах Бурятии, также обследовали территорию Черемховского района Иркутской области.
Как сообщили ТАСС в авиакомпании «Феникс», полёт Ан-2 был согласован. «Полёт был согласован с управлением воздушного движения», - отметил собеседник агентства, уточнив, что в заявке указывается время вылета, и самолет вылетел раньше указанного в ней часа. Он пояснил, что это допускается правилами полетов - время вылета может быть изменено после поданного по телефону командиром воздушного судна уведомления.
Также в авиакомпании уточнили, что самолёт 1984 года выпуска находился в «идеальном состоянии», а экипаж имеет большой опыт полётов. «Эти ребята работают очень много лет, у одного из них восемь тысяч часов полетов. Опытнейший экипаж. Они и в Бурятии, и в Иркутске летали. Поэтому мы понять не можем, что произошло», - цитирует ТАСС представителя авиакомпании.
Накануне следователи возбудили уголовное дело после пропажи самолёта по факту нарушения правил безопасности полётов.
Пилотов пропавшего в Бурятии самолёта назвали «опытнейшими»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Поиски велись всю ночь в нулевую видимость
Змеиные аномалии могут быть связаны с рубками лесов
Лодка затонула из-за внезапной остановки двигателя, трое человек спаслись
Пропавший самолёт, на борту которого шесть людей, был в отличном состоянии
Рецидивиста отправили на пять лет в колонию
Он устроил плантацию на заброшенной территории
Лесной пожар возник вблизи села Калёново
Авария произошла напротив рынка «Крестьянский»
Максимальный результат показали выпускники 11 школ и гимназий
COVID-19 подтвердили ещё почти у 40 человек
У умершего пациента, помимо коронавируса, были другие тяжёлые заболевания
Рёв умирающего быка слышала половина посёлка
Запрещённые капсулы для коррекции веса обнаружили забайкальские таможенники
При досмотре у рецидивиста обнаружили украденный телефон
Происшествие случилось возле моста «Бегущая лань»