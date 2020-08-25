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Улан-удэнца отправили в колонию за сбор конопли

Улан-удэнца отправили в колонию за сбор конопли
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина собрал «травку» в районе республики

54-летний житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Ранее мужчина судим к условной мере наказания также за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Установлено, что в сентябре 2019 года в Бичурском районе Бурятии мужчина собрал дикорастущее наркотикосодержащее растение – коноплю и переработал его в целях личного употребления. Тем самым он незаконно приобрёл наркотические средства в крупном размере. Наркотики хранил при себе до момента задержания его сотрудниками полиции.

Бичурский районный суд условное осуждение по предыдущему приговору отменил, назначил виновному окончательное наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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