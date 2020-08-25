Улан-удэнца отправили в колонию за сбор конопли

Мужчина собрал «травку» в районе республики



54-летний житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». Ранее мужчина судим к условной мере наказания также за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.



Установлено, что в сентябре 2019 года в Бичурском районе Бурятии мужчина собрал дикорастущее наркотикосодержащее растение – коноплю и переработал его в целях личного употребления. Тем самым он незаконно приобрёл наркотические средства в крупном размере. Наркотики хранил при себе до момента задержания его сотрудниками полиции.



Бичурский районный суд условное осуждение по предыдущему приговору отменил, назначил виновному окончательное наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

