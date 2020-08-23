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В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 46 человек

В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 46 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лечение сейчас проходят 655 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии в республике за сутки выявили ещё 46 больных коронавирусом

Таким образом, за всё время зарегистрировано 4906 случаев заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 2762.

Из 46 новых случаев COVID-19: 28 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Круг контактных лиц составляет 1333 человека, все обследованы.

Проходят сейчас амбулаторное лечение 323 пациента с COVID-19, с лёгким течением заболевания. В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 332 пациента.

В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов, в том числе старше 65 лет – 4 человека, на ИВЛ - 1 пациент 80 лет.

В стационаре по улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, в том числе старше 65 лет – 6, на ИВЛ – 6 пациентов, в том числе старше 65 лет – 3 человека.

В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 803 койки, занято – 351, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 332, свободно 452 койки. Занятость коечного фонда составляет 43,7%.

В обсерваторе находятся 15 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 4203 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 48 человек.


Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в субботу, 22 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях сделал специальное заявление для жителей республики. Связано это было с тем, что накануне произошёл резкий рост заболеваемости – сразу +56 заражённых коронавирусом за сутки.

- Уважаемые земляки! Сегодня на утро выявлено 56 больных коронавирусом и 22 носителя. Носители – это люди, у которых вирус анализами подтвержден, но пока проявления болезни в виде ОРВИ, пневмонии и или еще как-либо нет. Риск заражения от носителя минимальный. Но при этом они также изолируются на дому и лечатся. Повторюсь - за сутки 56 больных и 22 носителя. Это рост заболеваемости почти в два раза! – написал Алексей Цыденов.

Тревогу вызывает то, что всплеск заболеваемости зафиксирован в преддверии Дня знаний.

- У нас в планах было открыть учебу для школьников и студентов в очном формате, а также открыть работу детских садов. Но если такая динамика прироста больных сохранится, то 1 сентября может и не состояться, - заявил глава Бурятии.

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