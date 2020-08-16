В Бурятии выпустили клип памяти Виктора Цоя

- Зачем снимать фильмы про Виктора Цоя? Ведь минуло уже 30 лет с момента его гибели <…> Для нас ответ кроется в одном лишь слове – СВОБОДА! Для души свободной от условностей, навязанных принципов и мирских пороков фигура Цоя всегда будет оставаться кумиром! И даже смерть не смогла сковать его и сделать узником забвения! Он свободен, пока поют его песни! – такими словами ребята подписали видео.







В Бурятии команда «ARCHI FILMS» и кавер-группа «SMAKBAND» выпустили клип к 30-летию со дня гибели Виктора Цоя, лидера группы «Кино». Молодые люди исполнили знаменитую песню «Кукушка».События в клипе происходят 15 августа 1990 года. По сюжету молодой человек с девушкой обсуждают предстоящую поездку на дачу. Потом к ним присоединяется приятель, у которого парень просит переписать свежую кассету Цоя. В этот момент к ним прибегает ещё один друг, который срочно зовёт их с собой, восклицая при этом «Там такое!».Все они прибегают в квартиру, где по телевизору сообщают о ДТП, в котором погиб Виктор Цой. После начинают исполнять песню.Пользователи Сети остались в восторге от увиденного: «Не могу описать это чувство, когда ты сидела и слушала «вот это всё» лишь вслух, план... а теперь видеть сделанное дело ребята, это круто!!! Все реалистично», «Великолепная работа», «Смерть стоит того, чтобы жить! а любовь стоит того, чтобы ждать», «Не передать словами, что чувствуешь, когда видишь и слушаешь. Низкий вам поклон за ваш труд», «Круто, вы большие молодцы».Видео стремительно распространяется по Сети.Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока — Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Согласно официальной версии, Цой заснул за рулём, после чего его «Москвич-2141» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». Цой погиб мгновенно.19 августа он был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников.