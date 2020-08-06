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В Улан-Удэ будут ловить пассажиров маршруток без масок

В Улан-Удэ будут ловить пассажиров маршруток без масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В общественном транспорте пройдут специальные рейды

Завтра, 7 августа в столице Бурятии состоится рейд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе администрации города.

Водителей проверят на предмет исполнения мер профилактики коронавирусной инфекции. Проверят и пассажиров на обязательное соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

В состав мобильных групп вошли специалисты администрации Улан-Удэ, должностные лица исполнительных органов государственной власти Бурятии, комитета по транспорту, ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии как минимум до 31 августа действует масочный режим. Маски жители обязаны носить во всех общественных местах.

- И не только в закрытых помещениях, типа магазинов, общественного транспорта и т.д. Она нужна и на остановках, и на оживленных пешеходных зонах, - объяснял ранее главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

В конце июля республиканский оперштаб принял решение об усилении профилактических мероприятий в торговых предприятиях, в том числе крупных продовольственных сетях. Они официально получили право не допускать в торговые залы клиентов без масок. Крупные супермаркеты после этого, действительно, ужесточили требования к покупателям.

Ранее Народный Хурал ввёл штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Подробнее об этом – по ссылке.
маски общественный транспорт
 
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