В Бурятии названы победители фотоконкурса среди пожилых

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

В нём приняли участие люди старшего поколения из 14 соцучреждений республики



Отдел социального обслуживания Комитета организации социального обслуживания населения и Ассоциация автономных учреждений Министерства социальной защиты населения



В Бурятии подвели итоги фотоконкурса среди граждан пожилого возраста «Доброта и мудрость». Его провели в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в целях привлечения внимания к пожилым людям, активизации их роли в общественности, поддержки и развитии творческих способностей граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.



В конкурсе, который состоял из нескольких номинаций, приняли участие 14 учреждений. Участники состязались в номинациях: «По жизни вместе – лучший друг», «Нам года не беда» и «Душевный портрет».



Распределить призовые места доверили экспертному совету, в состав которого вошли представители отдела соцобслуживания комитета организации социального обслуживания населения и ассоциации автономных учреждений министерства социальной защиты населения Бурятии.



- Это была нелегкая задача. На этом фотоконкурсе просто не оказалось ни победителей, ни проигравших. Есть просто лучшие из лучших, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



В итоге победителями стали:



В номинации «По жизни вместе – лучший друг»

I место: Курумканский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

II место: Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

III место: Кяхтинский психоневрологический интернат;



В номинации «Нам года не беда»

I место: Кяхтинский психоневрологический интернат;

II место: Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

III место: ООО «Горный воздух»;



В номинации «Душевный портрет»

I место: Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»;

II место: Курумканский дом-интернат для престарелых и инвалидов;

III место: Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.



