В нём приняли участие люди старшего поколения из 14 соцучреждений республики
Отдел социального обслуживания Комитета организации социального обслуживания населения и Ассоциация автономных учреждений Министерства социальной защиты населения
В Бурятии подвели итоги фотоконкурса среди граждан пожилого возраста «Доброта и мудрость». Его провели в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в целях привлечения внимания к пожилым людям, активизации их роли в общественности, поддержки и развитии творческих способностей граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания.
В конкурсе, который состоял из нескольких номинаций, приняли участие 14 учреждений. Участники состязались в номинациях: «По жизни вместе – лучший друг», «Нам года не беда» и «Душевный портрет».
Распределить призовые места доверили экспертному совету, в состав которого вошли представители отдела соцобслуживания комитета организации социального обслуживания населения и ассоциации автономных учреждений министерства социальной защиты населения Бурятии.
- Это была нелегкая задача. На этом фотоконкурсе просто не оказалось ни победителей, ни проигравших. Есть просто лучшие из лучших, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В итоге победителями стали:
В номинации «По жизни вместе – лучший друг»
I место: Курумканский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
II место: Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
III место: Кяхтинский психоневрологический интернат;
В номинации «Нам года не беда»
I место: Кяхтинский психоневрологический интернат;
II место: Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
III место: ООО «Горный воздух»;
В номинации «Душевный портрет»
I место: Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»;
II место: Курумканский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
III место: Джидинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В Бурятии названы победители фотоконкурса среди пожилых
Общество, Фото:
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