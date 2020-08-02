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В бурятском посёлке появится свой роллердром

В бурятском посёлке появится свой роллердром
Общество,  Фото:pixabay.com
На строительство потратили 3,5 млн. рублей

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии появится свой роллердром, сообщили в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

Выбор нового объекта был сделан самими жителями, уточняют в группе.

Реализация стала возможной благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Общая стоимость составила порядка 3,5 млн. рублей.

Администрация посёлка за счёт собственных средств планирует озеленить территорию, установить детский уголок.

Открытие запланировано на начало августа.


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