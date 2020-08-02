На строительство потратили 3,5 млн. рублей
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии появится свой роллердром, сообщили в группе «Заиграево-инфо. 24/7».
Выбор нового объекта был сделан самими жителями, уточняют в группе.
Реализация стала возможной благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Общая стоимость составила порядка 3,5 млн. рублей.
Администрация посёлка за счёт собственных средств планирует озеленить территорию, установить детский уголок.
Открытие запланировано на начало августа.
В бурятском посёлке появится свой роллердром
Общество, Фото:
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