В Улан-Удэ осуждённые прошли психологические тренинги

Занятия провели для развития этнической толерантности



В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ к международному дню дружбы прошли психологические тренинги с осуждёнными.



Сотрудники психологической лаборатории и отдела по воспитательной работе с осуждёнными провели серию групповых тренинговых занятий с целью «развития этнической толерантности у осуждённых». Группа в количестве 12 человек стала так называемым «первооткрывателем».



По словам руководителя тренинговых занятий Андрея Слепнева, практические занятия проходят в два этапа: обсуждение проблематики с использованием игровых, дискуссионных упражнений и сеанс нервно-мышечной релаксации с использованием методов восточной рефлексотерапии, либо сеансов релаксации с использованием медитативной техники.



- Как отмечают осуждённые, занятия проходят в теплой дружеской атмосфере. Осуждённые охотно принимают участие в проведении практических занятий, оказывают помощь друг другу при возникновении трудностей в выполнении тех или иных упражнений, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

