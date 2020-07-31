Занятия провели для развития этнической толерантности
В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ к международному дню дружбы прошли психологические тренинги с осуждёнными.
Сотрудники психологической лаборатории и отдела по воспитательной работе с осуждёнными провели серию групповых тренинговых занятий с целью «развития этнической толерантности у осуждённых». Группа в количестве 12 человек стала так называемым «первооткрывателем».
По словам руководителя тренинговых занятий Андрея Слепнева, практические занятия проходят в два этапа: обсуждение проблематики с использованием игровых, дискуссионных упражнений и сеанс нервно-мышечной релаксации с использованием методов восточной рефлексотерапии, либо сеансов релаксации с использованием медитативной техники.
- Как отмечают осуждённые, занятия проходят в теплой дружеской атмосфере. Осуждённые охотно принимают участие в проведении практических занятий, оказывают помощь друг другу при возникновении трудностей в выполнении тех или иных упражнений, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые прошли психологические тренинги
Общество, Фото:
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