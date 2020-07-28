Жители России реализуют мечты ветеранов из Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Пенсионерам доставлены кресло-коляска и телевизор



Широкомасштабный всероссийский социальный проект «Мечта Ветерана» стартовал в феврале 2020 года. Специалистами территориальных отделов и подведомственных учреждений минсоцзащиты Бурятии на площадке проекта в мае-июне были размещены 18 заявок о мечтах ветеранов Бурятии, и 8 из них уже сбылись.



Благодаря неравнодушным людям со всей России сбылась мечта 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Лазаря Анисимовича Афанасьева из Кяхтинского района. Излучающий оптимизм почётный гражданин района по состоянию здоровья стал нуждаться в кресле-коляске. Коляски бывают разные, но Лазарю Анисимовичу на собранные средства приобретена коляска, оснащённая независимой подвеской с амортизатором, отличающаяся повышенным комфортом, удобством и безопасностью езды. Благотворительный фонд не только приобрёл коляску, но и оплатил её доставку до Улан-Удэ. Далее молодогвардейцы района доставили подарок в Кяхту и с участием главы районной администрации Бимбы Нимаева и начальника отдела соцзащиты по Кяхтинскому району Ирины Сафроновой торжественно вручили её ветерану.



Лазарь Анисимович родился 10 ноября 1922 года в селе Бичура. Он с 1941 по 1945 годы воевал на Западном фронте, демобилизовался в декабре 1946 года. Был отмечен многими знаками отличия: орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почёта», орденом «Партийная доблесть», медалью «За победу над Японией», «За освоение ценных и залежных земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина», медалью ВДНХ, тремя почётными грамотами президиума Верховного Совета Бурятской АССР, почётной грамотой Народного Хурала РБ и многочисленными грамотами партийных и советских органов.



Также на средства, собранные участниками всероссийского проекта «Мечта ветерана», в Селенгинском районе сбылась мечта Татьяны Амосовны Расторгуевой, вдовы участника Великой Отечественной войны Петра Петровича Расторгуева. Деньги в размере 15698 рублей поступили на счёт местного магазина, и новенький телевизор сейчас радует ветерана. Татьяна Амосовна выразила огромную благодарность проекту, специалистам отдела соцзащиты по Селенгинскому району, разместившим заявку на онлайн-площадке и «Волонтёрам Селенги», доставившим и установившим телевизор.



Напомним, главная цель проекта – собрать в одном месте все несбывшиеся мечты ветеранов и помочь осуществить их совместными усилиями. Желающие могут внести свою посильную финансовую лепту в замену окон в квартирах ветеранов из Бабушкина и Улан-Удэ, достройку бани ветерана из Сотниково, приобретение ноутбука для общения с родственниками по скайпу ветерану из Тункинского района, приобретение холодильника для ветерана из Каменска, ремонте ванной комнаты ветерана из Гусиноозёрска и ещё многих ветеранов со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

