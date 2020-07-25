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В Тункинской больнице выписали всех контактных с ковидными больными

В Тункинской больнице выписали всех контактных с ковидными больными
Общество,  Фото:pixabay.com
Перепрофилированное отделение в Тункинской центральной районной больнице закрыли

В Бурятии из провизорного отделения Тункинской районной больницы выписан последний пациент. В связи с этим руководство больницы приняло решение его закрыть. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Тункинской ЦРБ.

Из-за пандемии коронавируса 30 июня терапевтическое отделение центральной районной больницы перепрофилировали в провизорное отделение для контактных лиц с больными коронавирусом. Всего в отделении прошли лечение 27 пациентов.

Под руководством опытных врачей работали четыре медицинские сестры и четыре младшие медицинские сестры. Для медиков устроили «зелёную зону» с комнатами отдыха. Для поддержания физической формы им выделили велотренажер.

Медработникам пришлось нелегко – многие испытывали определенную тревогу в связи с повышенным риском заражения. Поэтому ежедневно проводились специальные тренинги.

Медики провизорного отделения работали в четыре смены по шесть часов в сутки в средствах индивидуальной защиты. Как правило, работать в таких костюмах очень тяжело, ведь в них трудно передвигаться и даже свободно дышать.

В Тункинском районе, благодаря усилиям медиков, эпидситуация улучшилась. Из провизорного отделения больницы выписались все пациенты, в связи с чем принято решение о его закрытии. Терапевтическое отделение теперь функционирует в штатном режиме.
коронавирус профилактика Тункинская ЦРБ
 
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