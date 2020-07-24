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В Бурятии появилось ещё 40 больных коронавирусом

В Бурятии появилось ещё 40 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала пандемии выздоровели уже более трёх тысяч человек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 24 июля число случаев заражения COVID-19 выросло до 3864. Из них по Улан-Удэ – 2179.

За сутки диагноз подтвердили ещё у 40 больных. Для примера, днём ранее прирост был +38, а до этого всего +19.

Из 40 новых случаев COVID-19: 13 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

Круг контактных лиц составляет 1059 человек, все лабораторно обследованы.

С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц уже 3086 человек, только накануне выздоровел 51 больной.

Умерли за всё время 39 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована два дня назад, когда скончался 66-летний мужчина.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 336 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 403 пациента с лёгким течением болезни.

В отделениях реанимации лежат 11 тяжёлых взрослых пациентов, из них на трое на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

К слову, резко выросло число людей, которые находятся на самоизоляции в трёх обсерваторах. Накануне их было 25, сегодня уже 51. В республиканском оперштабе обещали прояснить ситуацию чуть позже. 
коронавирус профилактика
 
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