В Забайкалье проведут летний фестиваль по бадминтону

К соревнованиям допускаются все желающие



В Забайкальском крае 25 и 26 июля пройдёт летний фестиваль по бадминтону «Арахлейский волан». Соревнования состоятся в спортивном лагере «Арахлей».



- Бадминтон является одним из самых массовых, доступных и увлекательных видов спорта среди всех категорий населения. Занятия бадминтоном помогают спортсменам развивать в себе гибкость, выносливость, координацию, силу и ловкость, а также умение развивать большую скорость, держать атаки довольно продолжительный период времени. Приглашаем всех желающих принять участие в этих соревнованиях! – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



К участию в соревнованиях допускаются все желающие, оплатившие стартовый взнос, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для занятий физической культурой и спортом. Подать заявку для участия можно заранее или в день соревнований, сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.



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