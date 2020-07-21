 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

Жители Бурятии снизили кадастровую стоимость недвижимости на 12 млрд

Жители Бурятии снизили кадастровую стоимость недвижимости на 12 млрд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в Росреестре

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», который передал полномочия по определению кадастровой стоимости от независимых оценщиков государственным бюджетным учреждениям и изменил порядок оспаривания кадастровой стоимости.

С 25 марта в Бурятии в режиме аудиоконференции проведено шесть заседаний комиссии. Рассмотрено 29 заявлений в отношении 34 объектов недвижимости. Решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости принято в отношении 16 объектов недвижимости, о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении 3 объектов недвижимости, о невозможности изменения величины кадастровой стоимости – в отношении 15 объектов недвижимости.

- Таким образом, 56% решений вынесено в пользу заявителей, при этом кадастровая стоимость объектов недвижимости в среднем снижена на 97%, что в денежном выражении составило 11,9 млрд. рублей, - сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.

кадастровые работы Росреестр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие
Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие
Общество, 21.07.2020
Юбилярше вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
В Бурятии навестили семьи, нуждающиеся в пожарных извещателях
В Бурятии навестили семьи, нуждающиеся в пожарных извещателях
Общество, 21.07.2020
В Бурятии инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводят противопожарные инструктажи в жилом секторе
В Улан-Удэ рекомендуют сокращать рабочий день из-за жары
В Улан-Удэ рекомендуют сокращать рабочий день из-за жары
Общество, 21.07.2020
Улан-удэнцам предлагают пить чашку воды каждые 20 минут
В лесных питомниках Бурятии прорастают семена сосны
В лесных питомниках Бурятии прорастают семена сосны
Общество, 21.07.2020
В Бурятии работает 14 лесных питомников
В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки
В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки
Общество, 21.07.2020
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса «Моя заповедная сумка»
В Бурятии осуждённые перетягивали канат
В Бурятии осуждённые перетягивали канат
Общество, 21.07.2020
Победителям вручили грамоту
Иркутск и Улан-Удэ не вошли в список городов, где возобновят международные полёты
Иркутск и Улан-Удэ не вошли в список городов, где возобновят международные полёты
Общество, 21.07.2020
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов
В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом
В Бурятии шелкопрядов считают хитрым способом
Общество, 21.07.2020
Самцов заманивают в ловушки с запахом самки
Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Дорогу в школу в Улан-Удэ украсят граффити
Общество, 21.07.2020
На бетонных блоках появятся изображения героев мультиков и кино
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
В улан-удэнской колонии состязались в знании бурятского языка
Общество, 21.07.2020
В учреждении проходит месячник бурятского языка
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию
Общество, 21.07.2020
На единую схему ливневых канализаций нужны колоссальные девять миллиардов рублей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^