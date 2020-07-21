Жители Бурятии снизили кадастровую стоимость недвижимости на 12 млрд

Об этом сообщили в Росреестре



С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», который передал полномочия по определению кадастровой стоимости от независимых оценщиков государственным бюджетным учреждениям и изменил порядок оспаривания кадастровой стоимости.



С 25 марта в Бурятии в режиме аудиоконференции проведено шесть заседаний комиссии. Рассмотрено 29 заявлений в отношении 34 объектов недвижимости. Решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости принято в отношении 16 объектов недвижимости, о пересмотре кадастровой стоимости – в отношении 3 объектов недвижимости, о невозможности изменения величины кадастровой стоимости – в отношении 15 объектов недвижимости.



- Таким образом, 56% решений вынесено в пользу заявителей, при этом кадастровая стоимость объектов недвижимости в среднем снижена на 97%, что в денежном выражении составило 11,9 млрд. рублей, - сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.



