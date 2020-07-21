В Улан-Удэ рекомендуют сокращать рабочий день из-за жары

Улан-удэнцам предлагают пить чашку воды каждые 20 минут



Администрация Улан-Удэ опубликовала рекомендации, как работать во время жары. Рекомендации разработал Роспотребнадзор для работающих на открытой местности и в помещениях без кондиционирования в жаркую погоду.



Если температура в помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, до 29 градусов – на два часа, до 30,5 градусов – на четыре часа.



При работах на открытом воздухе, если температура воздуха 32,5 °C и выше, работать лучше периодами по 15-20 минут с перерывами не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях (с температурой не менее 24 - 25 °C).



Не рекомендуется проводить работы на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Их лучше переносить на утреннее или вечернее время.



Для защиты от теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Допускать к такой работе рекомендуется работников не моложе 25 и не старше 40 лет.



Чтобы избежать обезвоживания пить воду следует часто и понемногу. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут.



Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей.



