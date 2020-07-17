В Иркутской области насчитали 8 стобалльников по ЕГЭ

Отличного результата добились выпускники в Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и Иркутске



Первые результаты ЕГЭ пришли в Иркутской области. Восемь человек получили стобалльный результат: двое по информатике (Ангарск, Шелехов), шесть по литературе (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск). Об этом рассказали в министерстве образования региона.



Подтвердили освоение общеобразовательной программы и преодолели минимальный порог по литературе 95% учеников, по информатике – 84%, по географии – 98%. На текущий момент уже сданы русский язык, математика, физика, история, литература, информатика, география, химия, обществознание. 20 июля школьников ждёт ЕГЭ по биологии и письменная части ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 24 июля запланированы резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков, 25 июля – по всем учебным предметам.



- Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов с 3 по 8 августа. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы, – отметила заместитель министра образования Иркутской области Наталья Черных.



Подача апелляции о несогласии с выставленными баллами и рассмотрение её конфликтной комиссией будет проводиться в дистанционном формате. В каждом муниципальном образовании определено место проведения и ответственный, который будет осуществлять взаимодействие с конфликтной комиссией, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

