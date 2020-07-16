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Фильм об истории народных дружин сняли в Бурятии

Общество, 
Самой массовой дружиной Бурятии был коллектив локомотиво-вагоноремонтного завода

Творческая группа управления обеспечения охраны общественного порядка и пресс-службы МВД Бурятии при участии члена Общественного совета при министерстве Владимира Жарова сняла фильм о деятельности добровольных народных дружин в республике. Работа охватила значительный период истории движения – с 60-х годов ХХ века до настоящего времени, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В процессе работы создатели фильма изучили десятки официальных документов из архива МВД. Подняты исторические материалы музея регионального МВД, периодика 60-80-х годов из архивов Национального музея республики.

Фильм рассказывает об одной из самых массовых дружин Улан-Удэ и республики – Улан-Удэнского ордена Ленина локомотиво-вагоноремонтного завода. В течение многих лет дружина завода под руководством Юрия Топского добивалась высоких результатов в охране общественного порядка, борьбе с преступностью и профилактике в своём районе. Многие работники завода, начавшие деятельность в дружине в начале 70-х годов, в дальнейшем занимали руководящие должности в различных сферах.

Юрий Константинович поделился одним из самых сильных впечатлений той поры. В 1988 году он, делегат 19-й Всесоюзной конференции КПСС, встретился с министром внутренних дел СССР Александром Власовым. В беседе он посетовал на отсутствие транспортных средств у дружины. Через неделю в распоряжение отряда поступила служебная автомашина «УАЗ».

С участия в дружине начал борьбу с преступностью выдающийся сыщик, легендарный оперативник уголовного розыска Бурятии Леонард Чикаш.

Свои первые шаги в обеспечении общественной безопасности в роли дружинника начал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской. Ныне он руководит республиканским штабом добровольных народных дружин.

Движение дружин активно возрождается с 2014 года. Сегодня они действуют во всех районах республики.
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