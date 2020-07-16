Шоумен Сергей Зверев прилетел на Байкал

«Байкал - моя Родина, и мне очень дорог весь этот регион», - отмечает звезда
Звёздный стилист и певец Сергей Зверев приехал отдыхать на Байкал в Иркутскую область. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.
- Очень хочется выбраться куда-то на природу спустя стольких месяцев самоизоляции. Россия - невероятно большая и разносторонняя страна: здесь можно и на море съездить, и в горы отправиться. Вот и я, наконец, выбрался к самому прекрасному месту в России - к Байкалу. Байкал - моя Родина, и мне очень дорог весь этот регион, так как Сибирь - это лёгкие нашей России, и мне очень важно, чтобы здешняя природа сохранилась навсегда! – поделился шоумен.
Пользователи активно комментируют пост, радуются его приезду на озеро: «Дома! Круто!», «Байкал это и красота, и место силы! Как хорошо, что у него есть такой защитник, как Вы! Спасибо Вам за Вашу гражданскую позицию и удачи во всём», «Хорошо отдохнуть, мой король», «Добро пожаловать на Родину», «Ждём эфиры с Байкала. Хорошей погоды, побольше солнышка, пока ты там».
Ранее Сергей Зверев писал о том, что планирует посетить Иркутскую область.
- Планирую поехать скоро на Байкал, в Иркутскую область. Какие там есть интересные места, как думаете, что нужно обязательно посетить, какие достопримечательности? Посоветуйте, кто где там был! В Иркутске планирую остаться на неделю - подскажите что интересного есть в Иркутске? – спрашивал он у пользователей.
Как сообщал «Байкал-Daily», звезда шоу-бизнеса приезжал в гости к родственникам в посёлок Култук Иркутской области зимой 2020 года. Шоумен устроил акцию на Байкале – во время прямого эфира в соцсети Сергей Зверев держал плакат, на котором написано «Спаси Байкал», и рассказал о том, что возведённый ранее завод по розливу воды так и не снесён. Он показал пользователям, как выглядело предприятие на тот момент.
Заехал артист тогда и в Бурятию, в Тункинский район.
Звезда приезжает в Бурятию и Иркутскую область каждое лето. В Култуке, посёлке на иркутской стороне Байкала, Сергей Зверев вырос. Родился же он и недолго жил в селе Гужиры Тункинского района Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году летом он также побывал в Гужирах. Здесь артист посетил старинную церковь, состояние которой, по его словам, стало ещё хуже. На своей странице в соцсети он объявил сбор средств на реставрацию храма.
Шоумен Сергей Зверев прилетел на Байкал
Общество, Фото:
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