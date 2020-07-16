В Бурятии состоится онлайн-турнир по быстрым шахматам

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В Бурятии проведут онлайн-турнир по быстрым шахматам «Байкальские зори» на кубок БРО общества «Динамо». Соревнования пройдут в четыре этапа с 19 по 29 июля. Первый этап состоится 19 июля в 19:00. Второй – 23 июля в 19:00. Третий – 26 июля в 19:00. Четвёртый – 29 июля в 19:00.К участию допускаются спортсмены, имеющие рейтинг не ниже 1100 и не выше 2500. Участникам соревнований 2009 года рождения и младше при регистрации необходимо предоставить копию свидетельства о рождении.Победители и призёры этапов определяются по наибольшему количеству набранных очков. Победители и призёры турнира определяются по наименьшей сумме мест, занятых во всех этапах соревнований. Награждение участников проводится по двум группам: 2009 г.р. и младше среди мальчиков (1-5 места) и девочек (1-3 места); 2008 г.р. и старше среди мужчин (1-5 места) и женщин (1-3 места). Призёров и победителей наградят кубками, медалями, ценными и денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.