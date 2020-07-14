В Бурятии представили третью версию челленджа «БурМоДэнс»

В Бурятии запустили уже третий челлендж «БурМоДэнс». Сегодня балетмейстер театра «Байкал» Арсалан Санданов вместе с супругой Александрой выложили видео с новым танцем у себя на странице в Инстаграм.
- Мы сделали это в третий раз! Записали для Вас видео челленджа #бурмодэнс3. Танцевать любят все – и взрослые, и дети. И не важно, по правилам человек танцует или двигается, как умеет. В любом случае танец – это удовольствие. Получайте удовольствие! Танцуйте! – написала Александра Санданова.
В этот раз артисты исполнили танец под песню «Адуушанай дуун» певицы Мэдэгмы Доржиевой. Танец получился очень оригинальным – в начале Арсалан Санданов в степи будто скачет на лошади и смотрит вдаль по сторонам. «Лошадью» оказывается супруга балетмейстера.
Пользователи Сети в восторге от нового танца: «Одно удовольствие смотреть, какие классные», «Какие молодцы. Локация изменилась, очень круто на природе смотритесь», «Браво! Позитивные!», «Какие потрясные, креативные, позитивные».
Как сообщал «Байкал-Daily», первый челлендж балетмейстер Арсалан Санданов запустил 7 апреля. «Бурятский модный танец» станцевали уже более 100 человек самого разного возраста. «БурМоДэнс 2» артист станцевал под песню «Глобальный ёхор» Алагуя Егорова.